EU-Kommission hebt Wachstumsprognosen leicht an

Die EU-Kommission hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum im Euroraum im laufenden und kommenden Jahr leicht angehoben. Sie begründete das mit der - ungeachtet diverser Risiken wie Brexit, Terroranschläge und Probleme in manchen Bankensektoren - robusten Wachstumsentwicklung. Günstig hätten sich der niedrige Ölpreis und die frühere Abwertung des Euro ausgewirkt. Wie aus der aktuellen Winter-Prognose hervorgeht, rechnet die Kommission für 2017 nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,6 (zuvor: 1,5) Prozent und für 2018 mit 1,8 (1,7) Prozent Wachstum.

Ifo-Weltwirtschaftsklima hellt sich weiter auf

Das Weltwirtschaftsklima hat sich für das erste Quartal 2017 nach einer Erhebung des Ifo-Instituts weiter aufgehellt. Der Indikator stieg von minus 1,2 auf plus 2,6 Punkte, wie das Münchner Institut mitteilte. Die befragten Experten beurteilten die aktuelle Lage nicht mehr ganz so ungünstig wie zuvor. Auch die Konjunkturerwartungen hellten sich etwas auf. "Dies deutet auf eine moderate Erholung der Weltwirtschaft", erklärte das Institut.

Japans Wirtschaft wächst - Konsumnachfrage aber lahm

Die japanische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2016 mit einer stabilen Rate gewachsen. Das Land setzte damit seine konjunkturelle Erholung fort und verzeichnete das vierte Quartal in Folge ein Wachstum. Ökonomen äußerten sich allerdings vorsichtig über den Ausblick für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wie die Statistikbehörde in einer ersten Schätzung berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Oktober und Dezember um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Auf das Jahr hochgerechnet betrug das Wachstum 1,0 Prozent.

Dombrovskis: Inflation nähert sich dem Ziel der EZB

Der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, hat darauf hingewiesen, dass sich die Inflation im Euroraum dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) anzunähern beginnt. "Die Inflation nähert sich dem Ziel der EZB von unter, aber nahe 2 Prozent", sagte der unter anderen für den Euro, die Kapitalmarktunion und für Finanzstabilität zuständige Dombrovskis bei einem Vortrag in Frankfurt.

Französischer Notenbanker warnt vor hohen Kosten bei Euro-Ausstieg

EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau hat davor gewarnt, dass Frankreich bei einem Ausstieg aus der Eurozone hohe Kosten ins Haus stehen. Weil die Zinsen für die Staatsschulden steigen würden, müsste Frankreich jährlich über 30 Milliarden Euro zusätzlich berappen, sagte der Währungshüter in einem Interview mit dem Radiosender France Inter.

Opec drosselt Ölproduktion um 890.000 Barrel

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat ihre tägliche Förderung im Januar um 890.000 Barrel gedrosselt. In der vergangenen Woche hatte bereits die Internationale Energie-Agentur gemeldet, dass die Opec ihre im November 2016 beschlossene Förderdrosselung weitgehend befolgt. In ihrem aktuellen Monatsbericht bezifferte die Opec ihre Förderung im Januar auf 32,1 (Dezember: 33,2) Millionen Barrel.

Pkw-Verkäufe in China sinken im Januar um 1,1 Prozent

Der chinesische Automarkt hat 2017 mit einem Kaltstart aufgrund eines in diesem Jahr früh fallenden Nationalfeiertages und der Erhöhung der Umsatzsteuer begonnen. Insgesamt wurden im vergangenen Monat 2,218 Millionen Pkw im weltgrößten Automarkt verkauft, wie die staatlich unterstützte China Association of Automobile Manufacturers bekannt gab, 1,1 Prozent weniger als im Vorjahr.

Berlin will sich zu Griechenland auf nächste Schritte konzentrieren

Regierungssprecher Steffen Seibert hat dazu gemahnt, sich bei den Verhandlungen über das Hilfsprogramm für Griechenland "jetzt auf die nächsten Arbeitsschritte zu konzentrieren". Bei der laufenden Überprüfung des Hilfsprogramms für Athen sei es weiterhin das Ziel, "eine gemeinsame Konditionalität aller vier Institutionen" inklusive des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu vereinbaren, sagte Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin auf die Frage, ob Berlin notfalls für ein Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro sei.

SPD-Vize sieht in Wahl Steinmeiers kein Signal für Regierungswechsel

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel sieht in der Wahl des Sozialdemokraten Frank-Walter Steinmeier zum neuen Bundespräsidenten kein Signal dafür, dass nun eine rot-rot-grüne Bundesregierung wahrscheinlicher werden könnte.

Umfrage: Nichtwähler verantwortlich für Hoch der SPD

Hinter dem jüngsten Aufschwung der SPD nach der Ausrufung von Martin Schulz zu deren Kanzlerkandidaten steht laut einer Umfrage besonders eine starke Mobilisierung von Nichtwählern. Wie die Bild-Zeitung berichtete, war nach jüngsten Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag des Blattes jeder fünfte aktuelle SPD-Unterstützer 2013 noch Nichtwähler, aber nur jeder zehnte aktuelle Unionswähler.

Seibert sieht "nichts Neues" in Seehofers möglichem Treffen mit Trump

Die Bundesregierung hat gelassen auf Presseberichte reagiert, nach denen versucht wird, ein Treffen zwischen dem neuen US-Präsidenten Donald Trump und Bayerns Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) zu arrangieren. "Es ist überhaupt nichts Neues, dass deutsche Ministerpräsidenten - und auch nicht nur der aus München - Auslandsreisen machen und dort Regierungschefs treffen", sagte Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Ischinger erwartet nach MSC mehr Klarheit über US-Außenpolitik

Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) könnte nach Einschätzung ihres Vorsitzenden Wolfgang Ischinger mehr Klarheit über die künftige politische Ausrichtung der USA und ein deutliches Bekenntnis der Vereinigten Staaten zur Nato bringen. Die bisherigen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump versetzten ihn weiterhin in Angst und Sorge, sagte Ischinger am Montag in Berlin. Gleichwohl habe er den vorsichtigen Eindruck, dass sich in der letzten Woche doch noch ein "paar eher vernünftige Dinge entwickelt haben".

AfD-Bundesvorstand beschließt Parteiausschlussverfahren gegen Höcke

Der Bundesvorstand der AfD hat ein Parteiausschlussverfahren gegen den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke beschlossen. Dafür gab es am Montag in einer Telefonkonferenz die erforderliche Zweidrittelmehrheit, wie die Partei mitteilte. Die AfD-Spitze zieht damit die Konsequenz aus den Äußerungen Höckes zum Berliner Holocaustmahnmal und zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit.

Schweizer Wähler geben Unternehmenssteuerreform einen Korb

Die Schweizer Wähler haben am Wochenende eine neue Steuergesetzgebung für Unternehmen abgelehnt. Regierungs- und Firmenvertreter hatten sich vehement für dieses Vorhaben eingesetzt. Damit zerstreuten sich Hoffnungen der Schweizer Eliten, die Steuerregeln des Landes stärker an internationale Normen anzupassen, um auch gerade gegenüber anderen Staaten nicht an Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen.

Trumps Team arbeitet an neuen Maßnahmen zur Beschränkung der Einwanderung

Das Team von US-Präsident Donald Trump arbeitet an neuen Maßnahmen zur Beschränkung der Einwanderung. Trump werde "alle Optionen weiterverfolgen", kündigte sein Berater Stephen Miller in der TV-Sendung Fox News Sunday an. Dem Sender NBC sagte er: "Wir denken über neue und zusätzliche Maßnahmen mit dem Ziel nach, dass die Einwanderung kein Hilfsmittel zur Aufnahme von Menschen wird, die unserer Nation und ihren Werten feindselig gegenüberstehen."

Massenevakuierungen wegen Beschädigung eines Staudamms in Kalifornien

Nach der gefährlichen Beschädigung eines Staudamms in Kalifornien müssen fast 200.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Bewohner unterhalb des Oroville-Damms im Norden des US-Bundesstaates sollten ihre Häuser in Richtung Osten, Süden oder Westen, aber keinesfalls in Richtung Norden verlassen, erklärte die Katastrophenschutzbehörde des County von Yuba am Montag im Online-Netzwerk Facebook.

