FMW-Redaktion

Die EU-Kommission heute ihre Winterprognose vorgelegt, in der von Inflation über Wirtschaftswachstum bis hin zur Arbeitslosigkeit so ziemlich alles zur Sprache kommt. An dieser Stelle möchten wir auf die wichtigsten Aspekte eingehen. Statt wie im Herbst bisher von einem Wirtschaftswachstum von 1,5% für 2017 in der Eurozone auszugehen, rechnet man jetzt mit einem Plus von 1,6%. Für 2018 erhöht man seine Prognose von 1,7% auf 1,8%. Man spricht von einem robusten Jahresbeginn 2017. Die Staatsverschuldung der Eurozone soll in Relation bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt von 91,5% in 2016 auf 90,4% in 2017 sinken, 2018 auf 89,2%.

Foto: © European Union , 2016

Inflation

Beim Thema Inflation könnte man fast annehmen, dass die EU-Kommission der EZB eine Art moralische Unterstützung zukommen lässt. Denn die EZB pumpt weiter kräftig Geld und lässt den Zins im Negativbereich, obwohl die Inflation das Inflationsziel von knapp unter 2% schon erreicht hat. Wie wir in den letzten Tagen schon berichteten, beharrt die EZB jetzt darauf, dass die Gesamtinflation ohne Energiepreise ja noch nicht so richtig strukturell beim Inflationsziel angekommen ist, und man von daher noch weiter Geld pumpen muss.

Das dürfte natürlich der EU-Kommission mehr als gelegen kommen, dass die EZB als unerschöpflicher Gelddruck-Automat weiter die Konjunktur in Europa anschiebt, ohne dass es irgendwer offiziell so nennen darf (offiziell ist das alles nur "Geldpolitik"). Daher verkündet die EU-Kommission heute zu dem Thema, dass man es ähnlich sieht wie die EZB. Abseits der "volatilen" Energiepreise sei die Kerninflation noch lange nicht so weit, und würde nur langsam ansteigen. Tja, die Energiepreise sind also neuerdings kein zentraler Bestandteil der Inflation mehr? Wie praktisch… Zitat EU-Kommission:

Inflation dürfte ansteigen Mit dem jüngsten Anstieg der Energiepreise hat auch die Inflation im Eurogebiet angezogen. Nachdem die Inflation in den vergangenen zwei Jahren ausgesprochen niedrig war, wird nun für das laufende und das kommende Jahr ein Inflationsanstieg prognostiziert, wenngleich das als Preisstabilität definiert Ziel einer Inflation von "mittelfristig unter, aber nahe 2 %" auch weiterhin nicht erreicht wird. Die Kerninflation, bei der die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise unberücksichtigt bleiben, soll nur allmählich ansteigen. Alles in allem wird erwartet, dass sich die Inflation im Eurogebiet von 0,2 % im Jahr 2016 auf 1,7 % im Jahr 2017 und 1,4 % im Jahr 2018 erhöhen wird. In der EU insgesamt soll sie von 0,3 % im Jahr ...

