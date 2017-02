Die Wertpapierexperten der Schweizer Großbank Credit Suisse haben ihr Anlagevotum für die Aktien der voestalpine mit "Neutral" bestätigt. Auch ihr Kursziel ließen die Experten unverändert auf 45,00 Euro pro voestalpine-Anteilsschein. Für dieses und das kommende Jahr erwarten die Analysten jedoch einen leicht höheren Gewinn.

In der vergangenen Woche hatte der Stahl- und Technologiekonzern Zahlen über die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres veröffentlicht. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen war der Gewinn (EBITDA) in den ersten drei Quartalen um 12,1 Prozent, bereinigt aber nur um 0,8 Prozent gesunken.

"Wir sehen die voestalpine nicht nur von zyklischem Aufwind, sondern zusätzlich von strukturellem Wachstum profitieren", schreibt James Gurry in seiner jüngsten Studie über die voest-Aktien. Zum einen würden sich die Margen in der Stahlbranche verbessern, zum anderen erholt sich die Nachfrage aus dem Öl- und Gasgeschäft.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Credit-Suisse-Analysten 2,76 Euro für 2017, sowie 3,08 bzw. 3,10 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich für heuer auf 1,00 Euro.

Am Montag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,37 Prozent bei 41,00 Euro.

