Aus zwei mach eins: Der Internetauftritt der KUHN GmbH aus Bünde im nordöstlichen Nordrhein-Westfalen hat ein komplett neues Design erhalten. Mit umfangreichen Produktinformationen und intuitiv bedienbaren Funktionen des Konfigurators für Schiebetüren präsentiert sich der Relaunch jetzt unter kuhn-schiebetueren.de innovativ im Netz.



Die bisher auf zwei Webseiten angebotenen Produkte des Schiebetürherstellers wurden auf einer Seite zusammen gefügt. Ein neuer, technisch optimierter online Konfigurator für Schiebetüren nach Maß wurde in die Seite implementiert. In diesem kann der Kunde die Maße sowie die Ausführung seiner Wunschtür eingeben. Wählen kann er aus drei Systemen in verschiedenen Varianten, Füllungsdesigns, Zusatzausstattungen, Farben etc. Die neu gestaltete Homepage bietet alle relevanten Inhalte auf einen Blick - strukturiert und übersichtlich gegliedert.



Die Aufgabenstellung für die Gestaltung des neuen Internetauftrittes war, Produkte und Leistungen qualitativ hochwertig und visuell ansprechend zu gestalten. Preise der online konfigurierten Türen sollten dem Kunden leichter zugänglich gemacht werden. Des Weiteren musste sich die Ansicht auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets automatisch anpassen.



Mit der verjüngten Website und ihrem an den Trends modernster Weboptik orientierten technischen Konzept, hebt sich die KUHN GmbH durch den Relaunch nun deutlich von ihrer alten Webpräsenz ab.



»Wir freuen uns, mit dem frischen Design und einer hohen technische Performance die Usability der Webseite wesentlich optimiert zu haben. Durch das leicht verständliche Prinzip des neuen Konfigurators wird unser Produktangebot für Kunden künftig noch attraktiver", so Norman Kuhn, geschäftsführender Gesellschafter.



Die KUHN GmbH produziert qualitativ hochwertige Schiebetürensysteme, die sich einfach und harmonisch in unterschiedlichste Wohn- oder Arbeitsbereiche einfügen lassen. Türen, welche in individuell konfigurierbaren Maßen, in verschiedenen Ausführungen, wie zum Beispiel Glas oder Holz, mit diversen Oberflächen, Farben, Texturen und Rahmenprofilen flexibel einsetzbar sind.



Der neue Webseitenauftritt der KUHN GmbH lautet: http://www.kuhn-schiebetueren.de



