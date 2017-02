Der Gewinn des deutschen Autozulieferer Leoni leidet unter einem Betrugsfall und einer teuren Sanierung - normalerweise fährt der fränkische Konzern deutlich mehr ein. Aktionäre müssen mit weniger Dividende rechnen.

Ein Betrugsfall in Millionenhöhe und die teure Sanierung der Bordnetzesparte haben beim Autozulieferer Leoni den Gewinn in die Tiefe gerissen. Vor Zinsen und Steuern lag das Ergebnis (Ebit) 2016 bei rund 78 Millionen Euro, wie der Nürnberger Konzern am Montag mitteilte. Vor Jahresfrist standen noch gut 151 Millionen Euro zu Buche. In Aussicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...