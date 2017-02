Die Fans von Netflix (WKN:52484) und seinen eigenen Programmen wie Stranger Things, Narcos und The OA sollten schon bald etwas bekommen, das sie schon lange wollten: Merchandise-Artikel ihrer liebsten Fernsehsendungen. In einer Stellenanzeige auf der Unternehmens-Website kündigte Netflix an, man suche einen Merchandising- und einen Promotion-Manager, um die Content-Verteilung und die Lizensierung von Büchern, Spielzeugen, Comics und Kleidungsstücken für die beliebtesten Sendungen zu verteilen. Netflix möchte das Merchandising benutzen, um den Enthusiasmus um die wichtigsten Sendungen zu erhöhen, laut Arbeitsplatzbeschreibung.

Phänomene der Pop-Kultur

Netflix-Merchandise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...