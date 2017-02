Wien - Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat die Förderung von Rohöl nach eigenen Angaben stärker verringert als vorgesehen. Im Januar sei die Produktion um 890'000 Barrel am Tag auf rund 32,1 Millionen Barrel (je 159 Liter) gesunken, teilte das Ölkartell am Montag in ihrem aktuellen Monatsbericht mit. Allein Saudi-Arabien reduzierte die Förderung im Januar laut Opec um 496'000 Barrel täglich. Das Königreich am Persischen Golf habe dem Kartell den stärksten Produktionsrückgang seit acht Jahren gemeldet.

Auch der für die Ölbranche wichtige Nicht-Opec-Staat Russland fuhr die Produktion im vergangenen Monat herunter - und zwar um 120'000 Barrel auf 11,2 Millionen Barrel täglich. Die Opec und einige Nicht-Opec-Länder hatten sich im Dezember geeinigt, dass auch die entsprechenden Nicht-Opec-Länder ...

