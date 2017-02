BLACKROCK INC

Liebe Trader,

ein erstes Mal dass die Aktie von BlackRock den Widerstandsbereich von 382,84 US-Dollar erreichte, war Anfang 2015. Anschließend ging Käufern die Puste aus und das Wertpapier setzte zunächst bis in den Bereich von grob 280,55 Euro im selben Jahr zurück. Nur wenig später etablierten Markteilnehmer ein zweites Standbein Anfang 2016 und konnten für eine eindeutige Trendwende sorgen. Im Dezember letzten Jahres kam es schließlich zu einem dynamischen Kursanstieg der BlackRock-Aktie auf ein Verlaufshoch von 399,46 US-Dollar, wodurch auch der Widerstandsbereich um 380,00 US-Dollar überwunden werden konnte. Nur wenig später stellte sich eine regelkonforme Konsolidierung in Form einer potentiellen bullischen Flagge ein und drücke die Kursnotierungen in der vergangenen Handelswoche auf ein Verlaufstief von 365,83 US-Dollar wieder abwärts. Dennoch ist diese charttechnische Formation als eindeutiges Fortsetzungsmuster seit Anfang 2016 zu interpretieren und kann für einen direkten Long-Einstieg herangezogen werden - sogar frische Jahreshochs wären kurzfristig denkbar.

Long-Chance:

Die eindeutigen Ambitionen der Käufer lassen auf einen möglichen Ausbruch direkt zu Beginn dieser Handelswoche schließen, Anleger können über ein Long-Investment hiervon bestens partizipieren. Eine erste Anlaufstelle lässt sich an den Zwischenhochs bei 388,82 US-Dollar ausmachen, darüber dürfte es anschließend bis in den Bereich von 399,46 US-Dollar mit der BlackRock-Aktie weiter aufwärts gehen. Eine passende Verlustbegrenzung sollte zunächst noch unterhalb des Niveaus von 373,80 US-Dollar angesetzt werden - darunter ist nämlich mit einem Test der Vorwochentiefs bei 365,83 US-Dollar zu rechnen. Größere Verkaufssignale ergeben sich aber erst, sobald die Marke bei rund 360,00 US-Dollar, sowie der kurzfristiger Aufwärtstrend gebrochen werden.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 383,94 US-Dollar

Kursziel: 388,82 / 399,46 US-Dollar

Stopp: < 373,80 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 10,14 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tagechart:



BlackRock Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 382,89 US-Dollar; 14:55 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

