FRANKFURT (Dow Jones)--Der Generikahersteller Stada nimmt Gespräche mit den beiden potenziellen Bietern auf. Neben dem Finanzinvestor Cinven Partners LLP habe auch die Advent International Corp Interesse an dem Kauf von bis zu 100 Prozent der Aktien der Gesellschaft bekundet, teilte die Stada Arzneimittel AG mit. Die Stada-Aktie hat aufgrund der Übernahmephantasie am Montag kräftig zugelegt. Am Nachmittag notiert sie um 14,5 Prozent höher bei 56,90 Euro.

Die beiden Interessensbekundungen, "mit denen sich der Vorstand bereits seit einiger Zeit beschäftigt, könnten auf unterschiedliche Weise attraktive Optionen im Unternehmensinteresse bieten", hieß es in der Mitteilung.

In den Gesprächen könnten die möglichen Kaufinteressenten ihre strategischen Konzepte näher erläutern und weitere Wertsteigerungspotenziale im Hinblick auf einen potenziellen Angebotspreis bewerten. Stada werde den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

Bereits am Vormittag hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es zwei potenzielle Bieter gäbe. Bestätigt wurde zunächst nur das Interesse Cinvens, weil in der Presse bereits darüber berichtet worden war. Am Markt hatte die Mitteilung Spekulationen über einen möglichen Bieterwettkampf geschürt. Cinven habe einen indikativen Angebotspreis von 56,00 Euro je Aktie unterbreitet, teilte Stada am Vormittag mit. Die Offerte bewertet den MDAX-Konzern aus Bad Vilbel mit rund 3,4 Milliarden Euro.

Zum Preis einer möglichen Offerte von Advent machte Stada bislang keine Angaben.

February 13, 2017 08:40 ET (13:40 GMT)

