In der letzten Woche ist der ADVA Optical-Aktie der Ausbruch nach oben gelungen. In der kommenden Woche stehen nun Zahlen auf der Agenda. Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR denkt, dass die Quartalsbilanz bereits eingepreist ist und das man eher auf den Ausblick schauen wird. Der Blick auf den Chart verrät, dass die Erwartungen der Anleger diesbezüglich recht hoch sind. Erfahren Sie hier mehr... Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es neben ADVA Optical auch um GFT Technologies, Cancom, Steico und Technotrans. Das Interview finden Sie hier.