Die SPD weist Vorwürfe aus der Union zurück, Kanzlerkandidat Martin Schulz habe als EU-Parlamentspräsident Mitarbeiter einflussreiche Posten zugeschustert. "Wahrheit kann weh tun", heißt es dagegen aus der CSU.

Die Vorwürfe, Martin Schulz habe in seiner Zeit als Europaparlamentspräsident seine Aufgaben nicht klar genug von den Tätigkeiten als SPD-Politiker getrennt, wies SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann am Montag als Schmutzkampagne zurück. "Ich glaube, wer solche Attacken reitet, wer die Gegner versucht, persönlich zu verunglimpfen, der handelt respektlos und der wird davon nicht profitieren", sagte Oppermann vor Beratungen des Parteivorstandes in Berlin. Aus den Reihen der Europa-Abgeordneten der Union war ein neunseitiges Dossier bekannt geworden, das vermeintliche Verfehlungen von Schulz auflistet.

In dem Reuters vorliegenden Papier wird ihm zudem vorgehalten, er habe Mitarbeiter mit einflussreichen und gut dotierten Posten versorgt. Dem Chef der Unionsgruppe im Europaparlament, Herbert Reul (CDU), zufolge, entstand die Sammlung im Streit über die EU-Parlamentspräsidentschaft. Es sei "etwas aktualisiert" worden, als klargeworden sei, dass Schulz neue Aufgaben ...

