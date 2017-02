Hannover - Gestützt auf die Rekordjagd am US-Aktienmarkt kann auch der DAX mit Gewinnen oberhalb der Markt von 11.600 Punkten in die neue Handelswoche starten, so die Analysten der NORD LB. Der ungezügelte Optimismus, der sich ebenfalls bei den jüngsten Unternehmensbefragungen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zeige, "schwappe" damit regelrecht über den Atlantik nach Europa.

