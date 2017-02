Hannover - Letzte Woche trafen sich Angela Merkel und Mario Draghi im Kanzleramt, so die Analysten der Nord LB.Dass sich Deutschland auch in der Tonlage mehr und mehr im Wahlkampf befinde, habe auch der EZB-Chef verspüren können. Noch am Vorabend der Gespräche habe der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in einem Interview mit der ARD gesagt, dass es eine Kunst sei, einen Ausstieg aus einer außergewöhnlichen Geldpolitik sorgfältig vorzubereiten, um größere Verzerrungen an den Märkten zu vermeiden.

