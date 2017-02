NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kursrally des Mobilfunkers T-Mobile US dürfte sich nach Einschätzung der US-Investmentbank Morgan Stanley fortsetzen. Die Tochter der Deutschen Telekom habe zahlreiche attraktive Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, schrieb Analyst Simon Flannery in einer Studie vom Montag. Er hob das Kursziel von 64 auf 72 US-Dollar an und stuft die Papiere weiterhin mit "Overweight" ein.

Im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag von 62,39 Dollar sieht der Experte damit noch rund 15 Prozent Luft nach oben. Erst Ende Januar hatten die Anteilsscheine bei 63,68 Dollar eine Bestmarke erklommen. Anschließend war ihnen die Puste ausgegangen.

Nach dem Ende der Mobilfunkfrequenz-Auktion in den USA dürfte sich der Fokus der Investoren wieder auf eine mögliche Branchenkonsolidierung richten, erklärte Flannery. Allerdings dürfte ein Zusammenschluss von zwei der vier großen Anbieter und ein dadurch entstehender Markt mit nur noch drei Mobilfunkkonzernen selbst unter einer republikanischen Regierung auf Gegenwind stoßen.

Andere strategische Möglichkeiten oder ein Stillhalten erschienen vor diesem Hintergrund vorteilhaft für T-Mobile US. Das Unternehmen, dessen Mobilfunk-Geschäft auch 2017 glänzend laufen dürfte, stehe nicht unter Handlungsdruck und könne auf den richtigen Deal warten. Mögliche andere Optionen seien ein Zusammenschluss mit Sprint, einem Kabelunternehmen, mit dem US-Satellitenfernsehanbieter Dish oder einem kleineren, regionalen Anbieter.

Insgesamt erscheine das optimistischste Szenario für T-Mobile US nun wahrscheinlicher, was das neue Kursziel widerspiegele. Es liege in der Mitte zwischen dem Basisszenario (64 Dollar) sowie dem bestmöglich denkbaren Szenario (80 Dollar).

Gemäß der Einstufung "Overweight" erwartet Morgan Stanley eine überdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Werten derselben Branche. Zugrunde gelegt wird ein Zeitraum zwischen zwölf und 18 Monaten./mis/ajx/tos

