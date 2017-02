Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Einschätzung der Aktien der voestalpine aktualisiert. Die RCB bestätigt dabei ihre Anlageempfehlung für die voest-Papiere mit "Hold", als Kursziel gibt sie weiterhin 41,00 Euro an.

Das Update folgt auf die Vorlage von Zahlen in der vergangenen Woche. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen war der Gewinn (EBITDA) des Stahl- und Technologiekonzerns in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres um 12,1 Prozent, bereinigt aber um 0,8 Prozent gesunken.

Aus Sicht der RCB erfüllten die Zahlen "mehr oder weniger" die Erwartungen und hinterließen einen positiven Eindruck. Zwei Argumente würden für eine gute Entwicklung sprechen. Zum einen scheint sich die Nachfrage aus dem Öl- und Gassektor zu erholen. Zum anderen sei die voestalpine in der Lage, die Preise anzuheben. Dies könnte bei einer Stabilisierung der Rohstoffpreise zu einer steigenden Profitabilität führen, schreibt Markus Remis, Analyst der RCB, in der aktuellen Studie zu den voest-Aktien.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Raiffeisen-Analysten 2,82 Euro für 2017, sowie 3,30 bzw. 3,70 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,05 Euro für 2017, sowie 1,15 bzw. 1,25 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Montagnachmittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,58 Prozent bei 41,085 Euro.

