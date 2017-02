MAINZ (dpa-AFX) - Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat eine positive Bilanz seiner in China geführten Gespräche zum Verkauf des Flughafens Hahn gezogen. Er habe den Eindruck gewonnen, "dass man den Vertrag mit Leben erfüllen will und dass wir bis Ende des Monats einen Vertragsabschluss vermelden können", sagte Lewentz am Montag in Mainz.

In der südchinesischen Provinz Hainan trafen Lewentz und Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) mit Vertretern des Luftverkehrskonzerns HNA zusammen, der den Flughafen im Hunsrück zusammen mit der kleinen pfälzischen Firma ADC kaufen will. Außerdem sprach Lewentz mit dem Vizegouverneur der Provinz, Li Guoliang, um zu erfahren, wie der geplante Verkauf von staatlicher Seite begleitet wird.

Die HNA-Gruppe betrachtet nach Einschätzung des Ministers ihre internationalen Aktivitäten als Teil der chinesischen "Seidenstraßen-Strategie" mit dem Ziel, sich als globale Wirtschaftsmacht zu etablieren. So wolle das Unternehmen mit weltweit mehr als 200 000 Mitarbeitern neben dem Hahn weitere Flughäfen in Europa erwerben. "Sie beabsichtigen, ihre Führungsorganisation für Europa am Hahn einzurichten", sagte Lewentz. Nächste Schritte seien die Gründung einer deutschen Erwerbsgesellschaft und die Überweisung des Kaufpreises, dessen Höhe weiter vertraulich gehalten wird./pz/DP/tos

