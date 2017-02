Mit überwältigender Mehrheit hält die Opec ihre verabredeten Förderkürzungen ein. Diese Geschlossenheit des Ölkartells hätte vor einigen Wochen kaum ein Experte erwartet. Warum die Ölpreise am Montag dennoch fallen.

Was sich in den vergangenen Tagen bereits durch unabhängige Schätzungen abzeichnete, ist nun Gewissheit: Die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) hat im Januar 890.000 Barrel Öl (à 159 Liter) weniger gefördert - und hält sich damit mehrheitlich an die verabredete Förderkürzung.

Im Dezember hatte sich das Ölkartell gemeinsam mit elf Nicht-Mitgliedsstaaten, darunter Russland, darauf verständigt, ab Januar 1,8 Millionen Barrel pro Tag weniger Öl zu fördern. Die Opec selbst werde um 1,2 Millionen Barrel kürzen. Die konzertierte Aktion soll das Überangebot am Ölmarkt in ein Defizit drücken.

Den größten Anteil an der Kürzung trägt Saudi-Arabien, das sogar noch über seine vorgesehene Einschränkung von 486.000 Barrel pro Tag hinausgeht. Dennoch bleiben die Saudis mit 9,9 Millionen Barrel pro Tag der mit Abstand größte Produzent der Opec. (Das zweitgrößte Mitglied ist mit 4,5 Millionen Barrel pro Tag der Irak.)

Damit kommt die Opec ihrem Ziel, das Überangebot am Ölmarkt abzubauen, näher. Dennoch fällt der Ölpreis am Montag. Experten rechnen auch in den kommenden Wochen nicht mit markanten Preissprüngen. Das hat gute Gründe, etwa die prall gefüllten Lagerbestände: Weltweit haben die Industrieländer noch knapp drei Milliarden Barrel im Vorrat. Bei einem weltweiten Verbrauch von derzeit rund 97 Millionen Barrel reicht das ungefähr, um die Welt dreißig Tage lang zu versorgen, und zwar rein aus den Lagerbeständen. Das Ölkartell klopft sich derweil selbst auf die Schulter. Schließlich würden die Lagerbestände ja abschmelzen. Die Vorräte der Industrieländer seien ...

