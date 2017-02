Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU läuft sich im Bundestagswahlkampf warm und schießt sich dabei unter anderem auf das Thema Managergehälter ein. Für die Union sei klar, dass diejenigen, die hart arbeiteten und Verantwortung trügen, "auch gutes Geld verdienen sollen, aber eben mit Maß und Mitte", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag nach einer Sitzung der Parteispitze in Berlin. Was man jedoch bei manchen Konzernen an Exzessen mitbekomme, sei "für Normalverdiener nur schwer erträglich", erklärte der CDU-Politiker und forderte die SPD und Justizminister Heiko Maas auf, endlich einen Gesetzentwurf vorzulegen.

"Wir lösen hier ein Problem der SPD", sagte Tauber. Denn Auslöser der Debatte über die Bezüge von Managern seien die Vorgänge beim VW Konzern. Dort wiederum hätten Gewerkschaftsfunktionäre und Mitglieder der SPD-Landesregierung eine klare Mehrheit im Aufsichtsrat.

Die Union habe im Koalitionsvertrag durchgesetzt, dass künftig die Hauptversammlung transparent über die Vorstandsvergütung entscheide. "Wir warten seit Beginn der Legislaturperiode auf einen entsprechenden Gesetzesvorschlag von Herrn Maas, und wenn die SPD nun aufgewacht ist an dieser Stelle, dann können wir auch diese Frage bis zum Ende der Legislaturperiode klären", sagte Tauber. "Managergehälter sollen offen und transparent ermittelt werden", versprach Tauber. "Arbeitnehmer sollen nicht für die Maßlosigkeit einiger Manager zahlen."

Linke hat Antrag fertig

Der designierte SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte erst vor kurzem einen Gesetzentwurf zur Begrenzung von Managergehältern gefordert. Auslöser waren Medienberichte, das ehemalige VW-Vorstandsmitglied Christine Hohmann-Dennhardt (SPD) bekomme für 13 Monate Arbeit im Konzern rund 12 Millionen Euro Abfindung.

In Wahrheit schafft es die Bundesregierung schon seit Monaten nicht, die Managervergütung per Gesetz zu regeln. Bereits im Januar 2015 hatte das Bundesjustizministerium darauf verwiesen, man warte eine Regelung dazu auf europäischer Ebene ab. Passiert ist seitdem nichts.

Am Donnerstag befasst sich der Bundestag mit dem Thema. Am Vormittag steht ein Antrag der Linksfraktion auf der Tagesordnung. Die Linke fordert eine verbindliche Obergrenze für Manager- und Vorstandsgehälter: Das Zwanzigfache der niedrigsten Gehaltsstufe im Unternehmen. Der Antrag wird allerdings keine Mehrheit im Parlament bekommen.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2017 09:41 ET (14:41 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.