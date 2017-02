Die achtgrößte Sparkasse in Deutschland führt zum 1. März Verwahrentgelte für neue Geschäftskonten ein. Die Strafgebühr gilt für Einlagen über 500.000 Euro - und soll ausdrücklich nicht für Privatkunden gelten.

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) in Potsdam gehört zu den Top-Verdienern unter den rund 400 Sparkassen in Deutschland. Trotz des regulatorischen Drucks, der zunehmenden Digitalisierung und der Niedrigzinspolitik habe sich die MBS "sehr ordentlich geschlagen", sagte der Vorstandsvorsitzende Andreas Schulz anlässlich der Präsentation der Zahlen am Montag. Dennoch führt sein Institut ab dem 1. März erstmals dauerhafte Negativzinsen ein.

Alle neuen Geschäftskonten von Unternehmen und Kommunen sollen dann ab einer Summe von 500.000 ein Verwahrentgelt zahlen. "Wir wollen nicht zum Abladebahnhof für andere Banken werden", begründet Schulz die Maßnahme. Bislang hat die MBS nur ...

