New York - Die Investoren an der Wall Street setzen weiter auf eine starke Wirtschaftsentwicklung der USA unter dem neuen Präsidenten Donald Trump. Die grossen Indizes knüpften am Montag an ihre jüngste Rekordrally an. Der Dow Jones Industrial stieg bis auf 20'378 Punkte. Zuletzt notierte er noch 0,53 Prozent im Plus bei 20 376,11 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,40 Prozent auf 2325,41 Punkte nach oben und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,46 Prozent auf 5250,52 Zähler.

Zuletzt hatten vage Steuerversprechen von Trump zwischenzeitliche Bedenken in puncto negativer Konsequenzen seiner Sicherheitspolitik in den Hintergrund gerückt. Für Erleichterung sorge nun auch ein gut verlaufenes Treffen Trumps mit Japans Premier Shinzo Abe, sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...