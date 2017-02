Nasdaq-100 - Höher, schneller weiter

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Es fällt einem schwer, Neues zu den US Indizes zu schreiben. Vor allen Dingen im Abstand von nur zwei Tagen. Die Trends sind in allen Zeitebenen voll intakt. Klassische Widerstände existieren aufgrund der täglich markierten neuen Allzeithochs nicht mehr.

Der Nasdaq-100® Index scheint einen weiteren Plustag anzustreben. Insofern sich die Trendbeschleunigung nachhaltig durchsetzt, sind in den kommenden Wochen Kurse über 5.500 Punkte ableitbar. Bei 5.533 Punkten liegt ein Fibonacci-Ziel im Chart. Ein weiteres Zwischenziel bei 5.256 Punkten ist bereits nahezu erreicht. Aus trendtechnischer Sicht besteht derzeit keine Gefahr für die Käufer außer der Tatsachen, dass der Index überhitzt ist und sich die Volatilität ihren historischen Tiefs nähert.

Das für den laufenden Trend wichtige Zwischentief lässt sich bei 5.086 Punkten nennen. Vorgeschaltet wäre ein Rückfall in den zur Oberseite verlassenen Trendkanal zumindest mit Vorsicht zu genießen. Solange keine Konsolidierungen eingestreut werden, was in den vergangenen zwei Wochen kaum der Fall war, müssen sich potenzielle Neueinsteiger in Geduld üben. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist nicht allzu ansprechend.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.10.2016 - 13.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

