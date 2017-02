Hannover - Eine Woche voller Konjunkturdaten steht bevor: In Deutschland wird auf die Veröffentlichung des BIP-Wachstums im IV. Quartal und die ZEW-Umfrage für Februar zu schauen sein, so die Analysten der NORD LB. Für die globalen Kapitalmärkte relevanter dürften allerdings die US-Daten mit den Einzelhandelsumsätzen, der Inflationsrate und der Industrieproduktion werden, die alle am Mittwochnachmittag zur Bekanntgabe anstünden.

