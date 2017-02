FRIWO AG: Vorstand der FRIWO AG schlägt für 2016 eine deutlich erhöhte Dividende von 0,25 Eurocent je Aktie vor

Ostbevern - Der Vorstand der FRIWO AG, Hersteller hochwertiger Stromversorgungen und Ladegeräte, hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung, die am 11. Mai 2017 in Ostbevern stattfinden wird, eine Dividende von 0,25 EUR je Stückaktie vorzuschlagen. Für das Vorjahr waren 0,15 EUR je Aktie ausgeschüttet worden. Damit kämen 1,9 Mio. EUR (Vorjahr: 1,2 Mio. EUR) aus dem Bilanzgewinn der FRIWO AG in Höhe von 2,3 Mio. EUR zur Ausschüttung. Der Restbetrag soll in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt werden.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird in seiner für den 10. März 2017 geplanten Sitzung über den Dividendenvorschlag beschließen.

Die FRIWO AG hat im Geschäftsjahr 2016 nach vorläufigem Stand das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 49 Prozent auf 6,6 Mio. EUR (2015: 4,4 Mio. EUR) erhöht. Der Konzernumsatz lag mit 134,6 Mio. EUR wie erwartet leicht unter dem Vorjahreswert (2015: 143,0 Mio. EUR, - 5,9 %).

Die FRIWO AG wird den Jahresabschluss 2016 am 28. März 2017 auf ihrer Homepage unter www.friwo-ag.de veröffentlichen.

Kontakt: Britta Wolff Investor Relations FRIWO AG

FRIWO AG Von-Liebig-Straße 11 48346 Ostbevern Deutschland

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart

