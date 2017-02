Hannover - Die Renditen der Benchmarkanleihen fielen in den vergangenen Tagen zunächst, zogen zuletzt aber wieder etwas an: Die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen notiert unter 0,35%, die der US-Treasuries bei knapp über 2,40%, so die Analysten der Nord LB.Trumps Politik bleibe im Fokus. Die wirtschaftspolitischen Impulse der neuen US-Regierung könnten mit einer Bekanntgabe konkreterer Steuerpläne greifbarer werden, sodass die Auswirkungen auf das Wachstum und auf die Inflationsrate besser zu prognostizieren wären. Neue Erkenntnisse zum Thema Preisentwicklungen in den USA würden die anstehenden Konsumentenpreise liefern. Allerdings könnte der zu erwartende erneute Anstieg der Inflationsrate überbewertet werden - sei doch der Preissprung überwiegend mit Basiseffekten zu begründen. Zudem seien die US-Einzelhandelsumsätze im Fokus. Bedeutsam für die Rentenmärkte würden außerdem die Äußerungen einer Vielzahl von US-Notenbanker sein - darunter auch die Worte Janet Yellens vor dem Kongress. (13.02.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...