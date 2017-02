Frankfurt - Vorläufige Zahlen in Russland für 2016 überraschten positiv, so die Analysten der DekaBank.Laut dem Statistikamt sei das russische BIP im letzten Jahr nur noch 0,2% geschrumpft, nach hoch revidierten -2,8% in 2015. Damit sei die Rezession in Russland weitaus schwächer als angenommen gewesen. Insbesondere Export und Lagerbestände hätten im letzten Jahr Unterstützung geboten, der private Konsum sei aber erwartet schwach gewesen.

