Seit seinem Tief vom Dezember steigt der Silberpreis. Er ist noch nicht wieder beim Jahreshoch 2016, aber in die Richtung unterwegs. Was muss passieren, dass da noch mehr passiert, Matthias Hüppe von der HSBC? "Wenn Silber über die Marken von 18,08 bzw 18,30 US-Dollar kommt, ist Platz bis zum alten Hoch aus dem Jahr 2016.", sagt Matthias Hüppe von der HSBC im Gespräch mit Antje Erhard. Entscheidend sei neben der Charttechnik die konjunkturelle Entwicklung, weil Silber ein Industriemetall sei. In verschiedenen Industrien würden günstigere Ersatz-Metalle verarbeitet, sofern möglich. Daher sei auch deshalb der Silberpreis sehr volatil. Kurzfristig traden lässt es sich mit folgenden Möglichkeiten...