Dienstag, 14. Februar 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich



Gast: Willy Astor, Kabarettist und Musiker



Abofalle Partnerschaftsbörse - Onlinedating ohne Kostenfalle? Unterwegs auf der Messe Ambiente - Ann-Kathrin Otto mit neuen Trends Minutensteaks - Kochen mit Armin Roßmeier Giftstoffe in Baby- und Still-Tees - Wo stecken krebserregende Stoffe?







Dienstag, 14. Februar 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe



Helfer in der Not im Stress - Belastende Arbeit der Feuerwehren Deutsch-indische Liebesgeschichte - Schicksalhafte Begegnung in Varanasi Expedition Deutschland: Gross Kreutz - Ein Gutshof mit Geschichte







Dienstag, 14. Februar 2016, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin



Tunesischer Regierungschef in Berlin - Mehr Engagement in Flüchtlingsfragen Obdachlos trotz Arbeit - Unbezahlbare Wohnungen in München Müllkippen in Indien - Ein Anwalt hat jetzt genug davon Iris Berben und die Berlinale - Ein Gespräch über Leidenschaft & Kino







Dienstag, 14. Februar 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland



20 Jahre Reemtsma-Urteil - Ein Teil der Beute fehlt bis heute







Dienstag, 14. Februar 2017, 17.45 Uhr



Leute heute



Royale Termine - Catherine und die Queen unterwegs Sam Riley in Berlin - Neue Serie "SS-GB" Philipp Plein in New York - Fashion Week mit neuer Show







Dienstag, 14. Februar 2017, 21.00 Uhr



Frontal 21



"America first" - Wie Trump die Demokratie angreift



Amerika erlebt eine historische Wende. Kein US-Präsidentschaftskandidat hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten so weit nach rechts orientiert wie Donald Trump. Nun im Amt, ist "America first" seine Devise, mit Tweets und Dekreten erschüttert er das liberale Land: Ausstieg aus TPP (Trans-Pacific Partnership), Mauerbau an der Grenze zu Mexiko, Einreisestopp, Angriffe auf die Presse und die Judikative. Nichts weniger als die demokratische Ordnung Amerikas steht dabei auf dem Spiel. Im Hintergrund zieht Trumps Chefberater Stephen K. Bannon die Fäden. Als Leiter der rechten Agitprop-Plattform "Breitbart" erreichte er eine große Öffentlichkeit in den USA. Nun hat der Stratege, den eine Männerfreundschaft mit Trump verbindet, der Ansichten über Einwanderung, China und den Islam mit ihm teilt, einen festen Sitz im Nationalen Sicherheitsrat - einem Gremium, das den US-Präsidenten über Krieg und Frieden berät. Auf beiden Seiten des Atlantiks wächst die Sorge um die amerikanische Demokratie. Inzwischen wird Deutschland als Hoffnung der Liberalität und demokratischer Anker gesehen. "Frontal 21" über die Politik des neuen US-Präsidenten, seine Angriffe auf die Demokratie und die neue Rolle, die Deutschland dabei spielt.



Das Dosen-Desaster - Pfandfreier Müll aus dem Ausland



Austrinken und wegwerfen - die Getränkedose ist in Deutschland wieder auf dem Vormarsch. Ob im Schnellimbiss, bei Fußballspielen oder bei Konzerten - pfandfreie Billigdosen gibt es fast überall zu kaufen. Auffallend oft kommen diese aus Dänemark, wie am Aufdruck zu erkennen ist. Doch wie gelangen diese Dosen auf den deutschen Markt? Eigentlich müsste auf jeder importierten Dose ein Pfandsiegel kleben, daran halten sich viele Getränkehändler aber offenbar nicht. Sie ignorieren die Pfandpflicht. "Frontal 21" recherchierte verdeckt: In einem Imbiss erklärt uns beispielsweise eine Mitarbeiterin, dass sich das Ordnungsamt seit Jahren nicht für die pfandfreien Dosen interessiere und ein Auge zudrücke. Bei einem Getränkegroßhändler stoßen wir auf illegale pfandfreie Dosen aus Dänemark, gestapelt auf Paletten und bereit zum Verkauf - ein eindeutiger Verstoß gegen geltendes Recht. "Frontal 21" über das Dosen-Desaster und das miese Geschäft mit pfandfreiem Müll aus dem Ausland.



Flüchtlingselend in der Türkei - Der Deal und die Folgen



Millionen syrische Kriegsflüchtlinge sitzen in der Türkei fest, die meisten im Südosten, nahe der Grenze, oder in Istanbul. Sie haben es zwar geschafft, aus Syrien zu fliehen, doch nun müssen sie in ärmlichen Verhältnissen leben - trotz der Milliardenzusagen durch die Europäische Union. Sie schuften als Hilfsarbeiter für einen Billiglohn in der Textilindustrie, teilen sich mit zehn Personen ein kleines Zimmer, und oft müssen sie sogar ihre Kinder statt zur Schule in die Fabrik schicken. "Frontal 21" über die Schattenseiten des Flüchtlingsdeals mit der Türkei und die Schicksale, die sich dahinter verbergen.



