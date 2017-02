Die Unternehmerfamilie Hastor aus Bosnien greift nach der Kontrolle beim Autozulieferer Grammer. Die Bosnier wollen nun eine außerordentliche Hauptversammlung erzwingen, um dort Vorstandschef Müller zu stürzen.

Die bosnische Unternehmerfamilie Hastor will auf gerichtlichem Weg eine außerordentliche Hauptversammlung beim Autozulieferer Grammer erzwingen. Ein Sprecher von Hastor bestätigte am Montag, dass die Familie schon Ende Januar einen entsprechenden Antrag beim Amtsgericht am Firmensitz von Grammer im ostbayerischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...