Zum ersten mal seit einem Jahrzehnt zeichnet sich ein dauerhafteres Wirtschaftswachstum in ganz Europa ab. Der Jubel in Brüssel ist dennoch verhalten. In den kommenden Monaten könnte die Euro-Krise zurückkommen.

Wirtschaftsleistung, Beschäftigung, weniger Neuverschuldung: Auf den ersten Blick steht Europa wirtschaftlich so gut da wie lange nicht. Die EU-Kommission sieht in ihren jüngsten Prognosen vor allem in den kommenden beiden Jahren eine ganze Reihe an positiven Entwicklungen. Doch die leichte ökonomischen Erholung wird vor allem von politischen Unsicherheiten bedroht.

Dabei gäbe es für das jahrelang krisengeschüttelte Europa eigentlich endlich einmal gute Nachrichten. "Zum ersten mal seit 10 Jahren erwarten wir in sämtlichen Staaten über den Prognosezeitraum von 2016 bis 2018 positives Wirtschaftswachstum", verkündet EU-Währungskommissar Pierre Moscovici in Brüssel stolz. Für das laufende Jahr rechnet die Brüsseler Behörde in der Eurozone mit einem Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent, 2018 mit sogar 1,8 Prozent.

"Die europäische Wirtschaft hat sich trotz der zahlreichen Schocks des vergangenen Jahres als widerstandsfähig erwiesen", sagt Moscovici. "Auch in den Ländern, die am stärksten von der Rezession betroffen waren."

In den vergangenen drei Jahren seien zudem Millionen Jobs entstanden, die Löhne zögen ebenfalls an, meint der französische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...