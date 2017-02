Um 5: DAX steigt weiter - Trump-Fantasie beflügelt Wall Street

Der DAX bewegte sich heute wie an der Schnur gezogen aufwärts. Die Hoffnung der Anleger, Trump werde die Erwartungen übertreffen, sorgte für gute Stimmung. Die Märkte erwarten eine Senkung der Unternehmenssteuern von 35 auf 20 Prozent.

Diese ist bereits zu über zwei Dritteln in den Kursen eingepreist. Sollte Trump eine darüber hinaus gehende Senkung bekanntgeben, würde das sofortige weitere Kursgewinne wahrscheinlich machen. Dieses Momentum nimmt die Wall Street gleich zur Eröffnung mit. Die Kurslücke zum Freitag wird nicht geschlossen, es folgen direkte Folgekäufe. Damit öffnet der Dow Jones eine Kurslücke. Das ist ein starkes Signal, das für eine Fortsetzung der Rally in New York spricht.

