Zürich, 13. Februar 2017

CREALOGIX gewinnt mit Virtual Reality Banking «Best of Show» Award an FinovateEurope 2017

CREALOGIX präsentierte an der diesjährigen FinovateEurope in London mit der Virtual Reality Applikation The ARCs das Digital Banking von morgen. Die virtuelle Oberfläche macht online Banking zum interaktiven Erlebnis und rückt Banken und Kunden näher zusammen. Das Publikum prämierte die Innovation mit dem «Best of Show»-Award.

Über 1200 Vertreter der Fintech-Branche überzeugte insbesondere die zukunftsweisende Virtual-Reality-Technologie. Darum wählten sie The ARCs an der FinovateEurope 2017 in London zum «Best of Show». Vor allem technikaffine Kunden der nächsten Generation sollen mit der Innovation direkt angesprochen werden. Sie verbindet nämlich Emotion, Kreativität und Logik auf spielerische Art miteinander und soll Millenials und Mitglieder der Generation Z dazu ermutigen, sich stärker mit ihren Finanzen zu beschäftigen. Der Kunde kann seine Finanzen erlebbar machen. «Normalerweise ist online Banking eine trockene Angelegenheit. Unsere Technologie lädt jedoch zum aktiven Entdecken ein», so Marc Stähli, Head of Sales und CMO von CREALOGIX. Die Oberfläche lässt sich nahtlos in die Digital Banking Plattformen der Banken integrieren und bietet Kunden einen Mehrwert. Mit der App für Android und iOS können Geldflüsse mit der Blickrichtung und der Körperbewegung verfolgt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, «Was wäre wenn»-Szenarien nicht nur mit intelligenten Algorithmen zu berechnen, sondern hautnah zu erleben. Die Datensicherheit wird dabei grossgeschrieben. The ARCs arbeitet mit den gängigen Schnittstellen auf Banken- und Kundenseite.

An der Finovate-Konferenz werden jährlich die besten Innovationen im Bereich der Finanz- und Banking-Technologie vorgestellt und prämiert. CREALOGIX hat sich bereits zum fünften Mal für die Teilnahme an der Innovationsmesse qualifiziert.

Bild: Mit der Virtual Reality Lösung von CREALOGIX wird das online Banking zum Erlebnis.

Die Demo-Version von The ARCs für Android kann mit folgendem Link aufgerufen werden: (https://ebanking.crealogix.com/en/finovate2017/: https://ebanking.crealogix.com/en/finovate2017/)

Die dazugehörigen Virtual Reality Brillen sind mit dem Betreff «VR-Brille» erhältlich über: (corporate.news@crealogix.com: mailto:corporate.news@crealogix.com'subject=VR-Brille)

Über FinovateEurope

Auf der FinovateEurope stellen innovative Startups und etablierte Unternehmen in den Bereichen Banking und Finanztechnologie im Rahmen von Präsentationen ihre neuen Produkte vor. Die temporeiche Veranstaltung bietet detaillierte und spannende Einblicke in die Zukunft des Finanzdienstleistungssektors. Sie findet in London statt und ist in ihrer Art einzigartig. FinovateEurope wird von der Finovate Group organisiert. Weitere Informationen zur Konferenz sowie Videos früherer Präsentationen stehen unter finovate.com zur Verfügung.

Über CREALOGIX

Die (CREALOGIX Gruppe: http://group.crealogix.com/) ist ein unabhängiges Schweizer Softwarehaus und gehört als Fintech Top 100 Unternehmen zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die digitale Bank von morgen. Mit den Lösungen von CREALOGIX antworten Banken auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der Digitalisierung, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und Ihren Mitbewerbern stets einen Schritt voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit rund 420 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Holding AG (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle von CREALOGIX Holding AG entziehen. CREALOGIX Holding AG kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse von CREALOGIX Holding AG oder den Markt, in dem Aktien und anderen Wertschriften der CREALOGIX Holding AG gehandelt werden.

Medienkontakt

CREALOGIX AG

Marc Stähli

Head Sales and CMO

