ZÜRICH (Dow Jones)--Die schweizerische Börse hat am Montag der positiven Stimmung in Europa etwas hinterhergehinkt. Gleichwohl markierte die Börse in Zürich neue Jahreshochs, nachdem die Wall Street nach der Eröffnung am Nachmittag auf frische Allzeithochs gesprungen war. Signale der Entspannung zwischen den USA unter Präsident Donald Trump einerseits und Japan und China andererseits stützten zu Wochenbeginn die Kurse an den europäischen Aktienmärkten, traten doch damit Befürchtungen über drohende Handelskriege in den Hintergrund. Die Ablehnung einer etwas unternehmensfreundlicheren Steuerreform in einer Volksabstimmung am Wochenende habe den Markt in Zürich dagegen etwas gebremst, hieß es im Handel. Regierungs- und Firmenvertreter hatten sich vehement für dieses Vorhaben eingesetzt. Damit zerstreuten sich Hoffnungen der schweizerischen Eliten, die Steuerregeln des Landes stärker an internationale Normen anzupassen, um gegenüber anderen Staaten nicht an Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 8.463 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 37,3 (zuvor: 48,31) Millionen Aktien. Unter den Einzelwerten zeigten Credit Suisse Stärke. Die Aktie der Großbank führte das Tableau der SMI-Gewinner mit einem Aufschlag von 1,1 Prozent an. Damit verteilten Anleger Vorschusslorbeeren, denn die Credit Suisse wird am Dienstag Viertquartalszahlen vorlegen. Analysten rechnen erneut mit einem Milliardenverlust, allerdings dürfte dieser mit geschätzten 2,04 Milliarden Franken weniger dramatisch als noch mit 5,8 Milliarden Franken im Vorjahr ausfallen. Während Julius Bär im Bankensektor mit einem Aufschlag von 1,0 Prozent Credit Suisse auf den Fersen blieben, büßten UBS um 0,4 Prozent ein. In der zweiten Reihe verbuchte Comet einen Rekordgewinn, die Aktie legte um 4,8 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2017 11:49 ET (16:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.