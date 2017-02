Tagesgewinner war am Montag Polytec mit 2,94% auf 13,99 (160% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 4,79%) vor UBM mit 2,77% auf 33,40 (86% Vol.; 1W 2,14%) und BKS Bank Stamm mit 2,02% auf 17,70 (93% Vol.; 1W 2,02%). Die Tagesverlierer: AMS mit -2,53% auf 44,35 (117% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 30,63%), Mayr-Melnhof mit -2,14% auf 105,05 (233% Vol.; 1W -1,36%), Semperit mit -1,92% auf 28,56 (86% Vol.; 1W -4,16%)Die höchsten Tagesumsätze hatten AMS (79,12 Mio.), Agrana (4,55) und Mayr-Melnhof (2,28). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei C-Quadrat Investment AG (334%), HTI (266%) und Mayr-Melnhof (233%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist AMS mit 42,83%, die beste ytd ist AMS mit 53,46%. Am...

Den vollständigen Artikel lesen ...