Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Woche wenig verändert gestartet. Nachdem der SMI zunächst um das Niveau vom Freitagabend pendelte, legte er mit einer freundlichen Eröffnung an der Wall Street am Nachmittag nur vorübergehend etwas klarer zu. In der Vorwoche verbuchte der Schweizer Leitindex immerhin gut 1% zu. Die Investoren an der Wall Street setzen weiter auf eine starke Wirtschaftsentwicklung der USA unter dem neuen Präsidenten, und somit knüpften die wichtigsten Indizes auch am Montag an ihre jüngste Rekordrally an.

Für Erleichterung sorgte auch ein gut verlaufenes Treffen Donald Trumps mit Japans Premier sowie versöhnlichere Töne gegenüber China. Auf der Konjunkturseite ging es zum Wochenbeginn ruhig zu; die Agenda ist erst ab Dienstag gefüllt. Auch wurde bereits auf die am Dienstag beginnende Anhörung der Fed-Chefin Janet Yellen vor US-Parlamentariern geblickt. Diese werde sich zwar nicht konkret zum Zeitpunkt einer nächsten Zinsanhebung äussern, aber den am Markt zuletzt diskutierten März-Termin im Raum stehen lassen, hiess es von Beobachtern.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,08% höher bei 8'462,88 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader ...

