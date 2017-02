One Square Advisory Services GmbH: Laurèl GmbH: Informationen für die Anleihegläubiger

- Eröffnung des Insolvenzverfahrens - Einberufung eines Berichts- und Prüfungstermins

München, 13. Februar 2017 - Mit Beschluss vom 01. Februar 2017 hat das Amtsgericht München (Insolvenzgericht) das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Laurèl GmbH, Einsteinring 28, 85609 Aschheim, eröffnet. Die One Square Advisory Services GmbH wird in der Funktion des gemeinsamen Vertreters der Laurèl-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1RE5T8 / WKN: A1RE5T) den gesamten Nominalbetrag inkl. der aufgelaufenen Zinsen als Insolvenzforderung zur Insolvenztabelle anmelden. Anleihegläubiger müssen selbst keine individuelle Forderungsanmeldung vornehmen. Diese würde seitens der Insolvenzverwaltung bestritten werden, da Forderungen nicht doppelt angemeldet werden können.

Zusätzlich wurde ein Berichts- und Prüfungstermin für den 25. April 2017 anberaumt. Auch hier wird die One Square Advisory Services GmbH als gemeinsamer Vertreter die Anleihegläubiger vertreten und im Nachgang entsprechend informieren. One Square Advisory Services befürwortet und unterstützt alle Anleihegläubiger, die persönlich an dem Termin teilnehmen möchten. Zur Abstimmung mit dem Gericht und Sicherstellung eines entsprechenden Teilnahmerechts werden die Anleihegläubiger gebeten, sich dazu vorab bei One Square Advisory Services GmbH anzumelden.

Gerne steht die One Square Advisory Services GmbH jederzeit für Fragen zur Verfügung und unterstützt alle Anleihegläubiger darüber hinaus im Laufe des weiteren Prozesses zur optimalen Wahrnehmung der Rechte.

Kontakt:

One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München Fax: +49 (0) 89 15 98 98 22 laurel@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com

