Zürich - VMware, ein Unternehmen für Cloud-Infrastruktur und Unternehmensmobilität, kündigte neue Versionen der Netzwerk-Virtualisierungsplattform VMware NSX an, um den verschiedenen und sich verändernden Bedürfnissen von IT-Abteilungen und Entwicklern entgegenzukommen. Mit den neuen Versionen VMware NSX for vSphere 6.3 und VMware NSX-T 1.1 erweitert VMware den Support für die wichtigsten IT-Anwendungsfälle: Automatisierung, Sicherheit und Anwendungskontinuität. Gleichzeitig erhalten Entwickler eine agile Software-definierte Infrastruktur zum Aufbau von Cloud-nativen Anwendungsumgebungen.

VMware NSX bietet mittlerweile mehr als 2.400 Kunden auf Anwendungen fokussierte Sicherheit und Netzwerkbetrieb, unabhängig von der zugrunde liegenden Infrastruktur. VMware NSX for vSphere ist die Netzwerk-Virtualisierungsplattform für vSphere-basierte Umgebungen, während VMware NSX-T eine Netzwerk-Virtualisierungsplattform für neue Anwendungsframeworks und Architekturen mit unterschiedlichen Endpunkten und Technologieplattformen ist. VMware NSX ist von grundlegender Bedeutung für die Strategie von VMware, die Netzwerktransformation in der Branche voranzutreiben. Zudem ist die Netzwerk-Virtualisierungsplattform NSX die Basis für die Cross-Cloud Architektur von VMware und eine der wichtigsten Komponenten der VMware Cloud Foundation, der Cross-Cloud Services sowie der VMware Cloud on AWS. Mehr als 11.000 IT-Fachkräfte haben bisher am VMware NSX-Training teilgenommen. Mehr als 7.000 Teilnehmer wurden mit einem NSX-Zertifikat ausgezeichnet.

"VMware NSX ist die branchenweit am weitesten verbreitete, produktionserprobte Netzwerk-Virtualisierungsplattform", sagte Milin Desai, Vice President of Products, Networking and Security bei VMware. "Mit diesem Update konzentrieren wir uns weiterhin darauf, die wichtigsten NSX Use Cases zu unterstützen und den fortlaufenden Betrieb umfassend zu vereinfachen. Darüber hinaus investieren wir weiterhin in NSX als Netzwerk-Virtualisierungsplattform, die heterogene Umgebungen anspricht und unseren Kunden die Flexibilität bietet, neue Anwendungsframeworks zu nutzen oder in die Cloud zu wechseln."

Fortschrittliche Sicherheit, Automatisierung und Anwendungskontinuität für VMware SDDC-Umgebungen

Kunden setzen auf VMware NSX for vSphere, um von der Flexibilität und Effizienz des Software-definierten Rechenzentrums und von den Vorteilen von Computing-Virtualisierung für das gesamte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...