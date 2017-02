Umstrittene Aktiendeals und Steuertricksereien kosteten den Staat Milliarden. Das Schlupfloch ist geschlossen, die Aufarbeitung dauert an. Nun hat sich Peer Steinbrück vor dem Untersuchungsausschuss geäußert.

Vier Jahre war der SPD-Spitzenpolitiker Peer Steinbrück Bundesminister der Finanzen. Und in dieser Zeit habe er erst Mitte 2009, also kurz vor seinem Abtritt, von den Steuertricks erfahren, bei denen sich Aktienhändler die Papiere rund um den Dividendenstichtag schnell hin- und herschoben, um sich die Dividendensteuer gleich mehrfach erstatten zu lassen. Die so genannten Cum-Ex-Deals kosteten den Staat Milliarden, insgesamt schätzungsweise 10 bis 12 Milliarden Euro.

Steinbrücks Mein-Name-ist-Hase-Verteidigung vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss des Bundestages an diesem Montag ist ein weiterer Beleg für die Ahnungslosigkeit, vielleicht auch die Hilflosigkeit, des Spitzenpersonals im Bundesfinanzministerium, ...

