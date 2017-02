Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

CDU reagiert gelassen auf Seehofers USA-Reisepläne

Die CDU und Parteichefin Angela Merkel haben offenbar nichts gegen einen Besuch von Horst Seehofer bei US-Präsident Donald Trump. Die Frage, wie man deutsche und europäische Interessen gegenüber den USA vertrete, beschäftige derzeit viele Menschen, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag in Berlin nach einer Sitzung der Parteispitze und ergänzte: "Wenn Horst Seehofer in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der CSU seinen Beitrag dazu leistet, dann dient das den Interessen unserer Republik."

CDU macht bei Gesetz zur Managervergütung Druck auf SPD

Die CDU läuft sich im Bundestagswahlkampf warm und schießt sich dabei unter anderem auf das Thema Managergehälter ein. Für die Union sei klar, dass diejenigen, die hart arbeiteten und Verantwortung trügen, "auch gutes Geld verdienen sollen, aber eben mit Maß und Mitte", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag nach einer Sitzung der Parteispitze in Berlin. Was man jedoch bei manchen Konzernen an Exzessen mitbekomme, sei "für Normalverdiener nur schwer erträglich", erklärte der CDU-Politiker und forderte die SPD und Justizminister Heiko Maas auf, endlich einen Gesetzentwurf vorzulegen.

EU hat keine Einwände gegen deutsches Ladesäulennetz für E-Autos

Die Europäische Kommission hat grünes Licht für die staatlichen Beihilfen zum Aufbau von Ladesäulen für Elektroautos gegeben. "Durch das deutsche Förderprogramm werden Elektrofahrzeuge für Verbraucher und Unternehmen attraktiver. Es sorgt für die kosteneffiziente Bereitstellung der erforderlichen Ladeinfrastruktur und steht mit den EU-Beihilfevorschriften im Einklang", erklärte die zuständige EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Montag.

EZB: Eurosystem fährt Anleihekäufe etwas zurück

Die Zentralbanken des Euroraums haben in der Woche zum 10. Februar 2017 ihre Käufe von Anleihen etwas reduziert. Das Wertpapierkaufvolumen belief sich insgesamt auf 20,125 (Vorwoche: 21,160) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte.

Dombrovskis sieht Griechenland bei Hilfsprogramm im Plan

Griechenland liegt nach Aussage des Vizepräsidenten der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, bei seinen Haushaltszielen im Plan. Bei einer Veranstaltung in Frankfurt widersprach der unter anderem für den Euro und die Finanzstabilität zuständige Dombrovskis der Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF), dass Griechenland seine Schulden langfristig nicht tragen könne.

Dombrovskis sieht Annäherung an EZB-Inflationsziel

Der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, hat darauf hingewiesen, dass sich die Inflation im Euroraum dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) anzunähern beginnt. "Die Inflation nähert sich dem Ziel der EZB von unter, aber nahe 2 Prozent", sagte der unter anderen für den Euro, die Kapitalmarktunion und für Finanzstabilität zuständige Dombrovskis bei einem Vortrag in Frankfurt.

Studie: Britischen Firmen fehlen EU-Ausländer für Stellenbesetzung

Viele britische Firmen haben einer Studie zufolge wegen der sinkenden Attraktivität des Landes für EU-Ausländer Probleme bei der Besetzung offener Stellen. Die Zahl der in Großbritannien beschäftigten EU-Ausländer sei im letzten Quartal 2016 um lediglich 30.000 gestiegen - damit habe sich der Zuwachs fast halbiert, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut CIPD am Montag mit. Die Entwicklung "könnte dieses Jahr die Probleme bei der Stellenbesetzung verschlimmern", erklärten die Wirtschaftsforscher.

Früherer Zentralbank-Chef Spaniens muss vor Gericht

Im Skandal um den Börsengang der spanischen Großbank Bankia muss sich der ehemalige Chef der spanischen Zentralbank vor Gericht verantworten. Neben Miguel Angel Fernandez Ordonez wurden am Montag auch der frühere Chef der Finanzmarktaufsicht CNMV, Julio Segura, sowie sechs weitere ehemalige Führungskräfte von Zentralbank und Aufsichtsbehörde angeklagt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorging. Die genauen Anklagepunkte blieben zunächst unklar.

