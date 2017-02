LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien des Versorgers RWE bieten laut der US-Bank Morgan Stanley eine attraktive Gelegenheit für Anleger. Die Risiken für das Unternehmen schienen in den Kurs eingepreist und die Dividenden könnten die Markterwartungen übertreffen, begründete Analyst Nicholas Ashworth in einer Studie vom Montag seine positive Einschätzung. Er stufte die Papiere des Dax -Konzerns von "Equal-weight" auf "Overweight" hoch und hob das Kursziel von 14,60 auf 15,50 (Kurs 12,95) Euro an.

Ashworth zufolge bietet die niedrige Bewertung des "RWE-Rumpfes" - also des Stromerzeugungsgeschäfts und des Energiehandels - eine gute Unterstützung für die Aktien. So werde RWE ohne die Beteiligung an der Ökostrom-Tochter Innogy sowie abzüglich der wirtschaftlichen Nettoschulden lediglich mit dem 1,3-fachen des für 2017 von ihm erwarteten operativen Gewinns (Ebitda) bewertet. Das sei weniger als für solche Geschäfte üblich.

Für eine positive Überraschung könnte laut dem Analysten die Dividendenpolitik von RWE sorgen. Noch bestehe hier Unsicherheit, was sich aber bei der Zahlenvorlage sowie im Zuge des Kapitalmarkttages Mitte beziehungsweise Ende März ändern dürfte. Für 2017 und 2018 könnte der Konzern 0,60 Euro je Anteilschein ausschütten. Das wären 50 Prozent mehr als derzeit am Markt im Durchschnitt erwartet. Die Dividendenrendite bei einer Gewinnbeteiligung in dieser Höhe wäre dann im Vergleich zum Dax attraktiv.

Zusätzlich Kurspotenzial sieht der Experte bei einem möglichen Erfolg im Streit mit dem Staat um die Brennelementsteuer. Hier rechneten die meisten Marktakteure wohl mit einer Niederlage vor Gericht.

ISIN DE0007037129

AXC0195 2017-02-13/19:49