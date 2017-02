The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2017



ISIN Name



CA00735P1062 ADRIANA RESOURCES INC. A

CA66979M1095 NOUVEAU MONDE MNG ENT.

US14888D1090 CATALYST BIOSC. DL -,01

US45825N1072 INTELIQUENT INC. DL -,001

US5590916087 MAGELLAN PET. NEW DL-,01

US92923C8073 WCI COMMUNITI.INC.DL -,01