Mannheimer Morgen zur Ansiedlung von Euromaster Überschrift: Mannheim gewinnt Die Kartons im modernen Bürogebäude âEURzTheo & Luise' sind fast alle ausgepackt. Ein Großteil der Mitarbeiter von Euromaster ist von Kaiserslautern mit nach Mannheim gekommen. Hier werden künftig wichtige Entscheidungen getroffen. Denn in Mannheim siedelt sich nicht irgendeine Abteilung an, sondern die Zentrale. Hier gibt es in der Regel hochwertige Arbeitsplätze. Ihre Zahl soll in nächsten Jahren sogar noch steigen. Mannheim hat sich im Wettbewerb um den Standort gegen Frankfurt, Köln und Karlsruhe durchgesetzt. Das ist gut für die Stadt und die gesamte Region. Erst vor wenigen Tage hatte das Verkehrstechnik-Unternehmen Bombardier erklärt, die Entwicklung in Mannheim zu stärken und rund 50 zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Nach vielen schlechten gibt es endlich mal wieder gute Nachrichten für den Wirtschaftsstandort. Euromaster wird an Mannheim seine Freude haben: Die Anbindung an die Autobahn ist top, das ist wichtig für eine Werkstattkette. In der Stadt und in der Region sitzen viele Unternehmen, deren Fuhrparks mit Dienstwagen betreut werden müssen. Hier gibt es auch viele Speditionen, die ihre Lastwagen in die Werkstätten bringen können. Nicht zuletzt ist Euromaster jetzt näher am Mutterkonzern Michelin, der seinen Deutschland-Sitz in Karlsruhe hat.

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2017 13:46 ET (18:46 GMT)