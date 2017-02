Essen (ots) - Wie konnte das passieren? Warum durfte ein korrupter Manager im Landesdienst jahrelang nach Belieben schalten und walten? Weil ihn keiner kontrollierte. Innerhalb des Bau- und Liegenschaftsbetriebs haben alle weggeschaut, aus Angst vor dem Chef. Das ist der erste Skandal. Im Finanzministerium und in der Staatskanzlei interessierte sich zunächst auch keiner für die Machenschaften des "Sonnenkönigs" Ferdinand Tiggemann. Das ist der noch größere Skandal. Die frühere Landesregierung hat den Fall zu lange ignoriert, obwohl getuschelt wurde: Da stimmt doch was nicht.



Ein hochbezahlter NRW-Manager, einer auf der Sonnenseite des Lebens, wird korrupt - und fällt am Ende tief. Das Urteil gegen ihn ist hart, aber gerecht. Niemand wird sagen können, im Fall Tiggemann habe die Justiz ein Auge zugedrückt. Gut so! Dass Chefs in großen Unternehmen nach Skandalen so konsequent zur Verantwortung gezogen werden, ist aber leider die Ausnahme. Denken wir daran, wie sich die Chefetage bei VW im Abgasskandal windet. Es fehlt eben oft das, was auch beim BLB fehlte: die Kontrolle über Vorstände, die meinen, sie stünden über dem Gesetz.



