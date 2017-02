MANNHEIM (dpa-AFX) - Der kriselnde Industriedienstleister Bilfinger will sein Geschäft stärker bündeln. Mit dem milliardenschweren Verkauf der profitablen Bau- und Gebäudedienste an den schwedischen Finanzinvestor EQT und der Rück-Integration der zuvor zum Verkauf gestellten Kraftwerksdienste hatte der MDax -Konzern zuletzt wichtige Weichen gestellt. Am Montagabend gab der Aufsichtsrat grünes Licht für die neue Strategie. Kern sei die Konzentration auf zwei Geschäftsbereiche in vier Regionen und sechs Industrien, teilte der Konzern am Abend mit.

Bilfinger will das Geschäft in den zwei Geschäftsfeldern Engineering & Technologies (E&T) sowie Maintenance, Modifications & Operations (MMO) bündeln. Dabei wollen sich die Mannheimer auf die vier Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Nahost konzentrieren. Zielindustrien seien künftig die Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement.

Im laufenden Jahr dürfte die Leistung des Konzerns erneut sinken. Der Rückgang liege voraussichtlich im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, hieß es. Beim operativen Ergebnis (bereinigtes Ebita) sei eine Verbesserung der Marge um rund 1 Prozentpunkt zu erwarten. Nach der Stabilisierungsphase im laufenden Jahr wolle Bilfinger bis 2020 ein um Währungs- und Zu- und Verkäufe bereinigtes jährliches durchschnittliches Leistungswachstum um mehr als 5 Prozent sowie eine bereinigte Ebita-Marge von etwa 5 Prozent im Jahr 2020 erreichen. Der seit Anfang Juli amtierende Bilfinger-Chef Tom Blades will die Strategie am Dienstag in Mannheim erläutern./jha/he

ISIN DE0005909006

AXC0203 2017-02-13/21:16