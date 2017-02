Für Kanada sind die USA der wichtigste Handelspartner. Es kam gar nicht gut an, dass US-Präsident Trump das Freihandelsabkommen Nafta in Frage stellte. Doch der Ton beim Treffen von Trump und Trudeau ist versöhnlich.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau und US-Präsident Donald Trump haben bei ihrem ersten persönlichen Treffen die Wichtigkeit ihrer wirtschaftlichen Beziehungen betont. In einer gemeinsamen Erklärung versprachen sie am Montag, rastlos das Wirtschafts- und Jobwachstum in beiden Länder zu fördern.

Der bilaterale Handel ist ein besonders heikles Thema, weil die USA Kanadas wichtigster Handelspartner sind und Trump sich eine protektionistische Politik auf die Fahnen geschrieben hat. Außerdem wurde in Kanada auch mit Sorge beobachtet, dass Trump das nordamerikanische ...

