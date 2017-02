Morgan Stanley hebt RWE auf 'Overweight' und Ziel auf 15,50 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat RWE von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 14,60 auf 15,50 Euro angehoben. Die Risiken für den Energiekonzern seien in den Kurs eingepreist, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Studie vom Montag. Die Bewertung des Rumpfkonzerns - also des Stromerzeugungsgeschäfts und des Energiehandels - sei attraktiv. Der Experte hält zudem eine Dividende von jeweils 0,60 Euro je Aktie für 2017 und 2018 für möglich. Das wäre deutlich mehr als bisher am Markt im Durchschnitt erwartet.

DZ Bank hebt Aurubis auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 63 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Aurubis nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2016/17 von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 53 auf 63 Euro angehoben. Die Resultate des Kupferherstellers hätten nicht groß überrascht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Montag. Die Perspektiven blieben aber vielversprechend. Positiv wertete Schlamp die günstigeren Ertragsaussichten für das Recycling. Gleichzeitig seien die Mittelfristperspektiven für das stabilere Konzentratgeschäft erfreulich. Der Experte begründete den höheren fairen Wert mit angehobenen Gewinnschätzungen und der Umstellung auf das nächste Prognosejahr.

DZ Bank senkt Stada auf 'Halten' - Fairer Wert 57,50 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Stada von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 54,00 auf 57,50 Euro angehoben. Die im Rahmen einer unverbindlichen Interessensbekundung genannte indikative Offerte von 56 Euro je Aktie des Arzneiherstellers stelle den unteren Rand einer möglichen Angebotsspanne dar, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Montag. Im Zuge eines Bieterwettbewerbs hält Maul Preise bis zu 63 Euro je Aktie für denkbar. In seiner Bewertung setzt der Experte jedoch nicht auf dieses spekulative Extrem-Szenario, sondern auf ein vorsichtiges Basisszenario.

Berenberg senkt Wacker Chemie auf 'Hold' und Ziel auf 112 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Wacker Chemie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 112 Euro gesenkt. Das Chance/Risiko-Profil sei inzwischen nicht mehr so attraktiv, schrieb Analyst Andrew Heap in einer Studie vom Montag. Weitere deutliche Preisanhebungen für Polysilizium würden in naher Zukunft schwieriger.

UBS hebt Societe Generale auf 'Neutral' - Ziel 45 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Societe Generale von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber auf 45 Euro belassen. Analystin Lorraine Quoirez begründete das neue Anlagevotum in einer Studie vom Montag mit dem Hinweis, dass der Aktienkurs der französischen Bank seit Jahresbeginn um 13 Prozent gesunken sei. Kurzfristig gebe es nur wenig positive Kurstreiber, allerdings sei der Spielraum für Enttäuschungen nun ebenfalls begrenzter.

Bernstein senkt Ziel für Munich Re auf 185 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Munich Re nach Jahreszahlen von 188 auf 185 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Rückversicherers seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Thomas Seidl in einer Studie vom Montag. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen leicht reduziert. Langfristig dürfte die starke Bilanz der Münchener aber den Margendruck kompensieren.

Berenberg hebt Ziel für Puma SE auf 320 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 277 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern zum vierten Quartal hätten deutliche Fortschritte erkennen lassen hinsichtlich der Kehrtwende des Sportartikelherstellers, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer Studie vom Montag. Sie erhöhte ihre Prognosen.

Goldman senkt Ziel für Gea Group auf 36 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea Group von 37 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Gewinnausblick (Ebitda) für 2017 sei erreichbar, die langfristigen Ergebnisziele (Ebit) des Anlagenbauers erschienen aber herausfordernd, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer Studie vom Montag. Der Experte reduzierte seine Ebit-Prognosen für die Jahre 2017 und 2018.

NordLB hebt Ziel für Leoni auf 41 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Leoni nach vorläufigen Zahlen von 38 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) für 2016 habe deutlich über den Zielvorgaben des Managements gelegen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Montag. Er sieht Aufholpotenzial für die Aktien - gestützt durch den Umbau des Autozulieferers sowie Übernahmespekulationen angesichts des hohen Streubesitzes.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Carl Zeiss Meditec an - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es sei noch zu früh, bei der Aktie des Optik-Konzerns rein aus Bewertungsgründen Gewinne mitzunehmen, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer Studie vom Montag. Die Geschäftsdynamik sollte sich beschleunigen, was seine angehobenen Gewinnschätzungen und das neue Kursziel berücksichtigten.

