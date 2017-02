FRANKFURT (Dow Jones)--Der Reisekonzern Tui hat einen Käufer für seinen Spezialreiseanbieter Travelopia gefunden. Der US-Investor KKR übernimmt das Geschäft, wie die Tui AG am Montagabend mitteilte. Die Tochtergesellschaft wird in der Transaktion mit 325 Millionen britischen Pfund bewertet. Tui erwartet einen Aufwand von rund 133 Millionen Euro aus dem Verkauf der Anteile und bilanziellen Effekten. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2016/17 wird aber nicht beeinflusst.

Tui hat für Travelopia, unter deren Dach über 50 unabhängig betriebene Spezialveranstalter-Marken gebündelt sind, einen Käufer gesucht. Die Erlöse sollen in die Umstrukturierung von Tui fließen. Das Unternehmen will der weltweit führende Touristikkonzern werden und konzentriert sich dabei auf seine eigenen Hotel- und Kreuzfahrtmarken.

Der Travelopia beigemessene Unternehmenswert entspricht laut Tui einem Multiplikator des 14,4-fachen des bereinigten EBITA oder des 7,7-fachen des bereinigten EBITDA von Travelopia für 2015/16.

An der Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2016/17 per Ende September hält Tui fest. Das EBITA soll auf bereinigter Basis um mindestens 10 Prozent zulegen. Weitere Details zum Ausblick will Tui wie geplant am Dienstag bekanntgeben.

February 13, 2017

