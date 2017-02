Ausgereifte Cyber-Sicherheitsmaßnahmen werden immer gefragter, da Cyber-Sicherheitsangriffe inzwischen als unvermeidlich gelten. Ein Großteil der befragten Unternehmensleiter befürchtet jedoch, dass sie vor diesen direkten Bedrohungen nicht genügend geschützt sind.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170213006117/de/

ISACA's State of Cyber Security Study 2017 shows that the cyber security skills gap persists, with many companies saying it can take six months or more to fill positions--and a significant percentage saying they can't fill them at all. (Photo: Business Wire)