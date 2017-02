Im Gedenken an die eigene Zerstörung im Zweiten Weltkrieg erinnert Dresden auch an das Leid der Menschen in aktuellen Konflikten, die durch Krieg betroffen sind. Die Stadtbevölkerung scheint noch immer gespalten zu sein.

Mit der Erinnerung an die Bomben-Opfer, aber auch an die eigene NS-Vergangenheit hat Dresden der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg gedacht. Als Zeichen für Versöhnung und Menschlichkeit verbanden am Montagabend rund 12.000 Menschen am 72. Jahrestag der Bombardements der Alliierten mit einer Menschenkette beide Elbseiten.

Zum Auftakt hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) an die Teilnehmer appelliert, mit dem Gedenken eine Brücke in die Gegenwart zu schlagen. "Auf dieser Welt werden zahlreiche Konflikte kriegerisch ausgetragen und die Menschenwürde mit Füßen getreten." Dieses Leid "betrifft uns in einer globalisierten Welt direkt."

An der Menschenkette, die sich durch die Altstadt und am Ufer der Neustadt-Seite entlangzog, nahmen auch viele Familien mit Kindern teil. Der Andrang war groß: Auf den Elbbrücken standen die Menschen Hand in Hand und dicht an dicht. Auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) und weitere Regierungsmitglieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...