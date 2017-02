Der Bilfinger-Aufsichtsrat hat grünes Licht für eine neue Strategie gegeben: Kern sei die Konzentration auf zwei Geschäftsbereiche in vier Regionen und sechs Industrien. Der Konzern steckt operativ in den roten Zahlen.

Der kriselnde Industriedienstleister Bilfinger will sein Geschäft stärker bündeln. Mit dem milliardenschweren Verkauf der profitablen Bau- und Gebäudedienste an den schwedischen Finanzinvestor EQT und der Rück-Integration der zuvor zum Verkauf gestellten Kraftwerksdienste hatte der MDax-Konzern zuletzt wichtige Weichen gestellt. Am Montagabend gab der Aufsichtsrat grünes Licht für die neue Strategie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...