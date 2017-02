Drei Jahre lang hat sich die Deutsche Bahn mit dem Betriebsrat um den Sanierungskurs bei Cargo gestritten: Jetzt kam es zur Einigung. Gestrichen werden nur noch rund 2000 Stellen über die nächsten fünf Jahre.

Die Deutsche Bahn hat sich nach fast einjährigem Ringen mit den Arbeitnehmern auf einen Sanierungskurs für den angeschlagenen Schienen-Güterverkehr verständigt. Nachdem der Einigungsversuch in der vergangenen Woche unter heftigen gegenseitigen Vorwürfen für gescheitert erklärt worden war, erklärten beide Seiten am Montag doch noch eine Einigung. In einem von DB-Cargo-Chef Jürgen Wilder und dem Betriebsratsvorsitzenden Jörg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...